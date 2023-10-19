Минобороны: ВСУ потеряли 725 военных за сутки

ВСУ потеряли 725 военных за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за сутки ВС РФ отразили 11 атак ВСУ за сутки на Купянском направлении, шесть атак на Красно-Лиманском направлении и две атаки на Запорожском направлении.

Унчитожены самоходка «Гвоздика», американская гаубица М119, две ББМ, пять ББМ и установка «Panzerhaubitze 2000».

Российские военные сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.

За сутки силами ПВО сбит 61 беспилотник ВСУ, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS, авиационная бомба JDAM и две ракеты С-200.