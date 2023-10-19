Мэрия Рязани поделилась планами по ремонту детских лагерей «Сказка» и «Смена»

Мэрия Рязани поделилась планами по ремонту детских лагерей «Сказка» и «Смена». Об этом сообщила горадминистрация на сайте.

Ведомство подало заявку в Минпросвещения РФ для участия в конкурсном отборе на проведение ремонтных работ в 2024—2025 годах. Так, в лагере «Смена» запланировали отремонтировать бассейн и медблок, в лагере «Сказка» — пищеблок и медблок. Ориентировочная стоимость работ — более 52 миллионов рублей.

Отмечается, что каждый год в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании в лагерях «Сказка» и «Смена» проводятся ремонтные работы, противопожарные мероприятия, специалисты закупают оборудование и материалы. В 2023 году приобретено оборудование, хозтовары, мягкий инвентарь и канцтовары, выполнен комплекс противопожарных мероприятий, проведены дератизационные работы, акарицидная обработка, выполнены работы по устройству отмостки и дорожек в лагере «Сказка», освещения территории в лагере «Смена» на общую сумму 6,8 миллиона рублей.

В августе 2023 года в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» госпрограммы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» из областного и городского бюджетов выделили 16,6 миллиона рублей на ремонт в лагере «Сказка».

Предусмотрены работы по ремонту дач №№ 6 и 7, хозблока, устройство навеса эстрады, благоустройство территории, а также приобретение оборудования, мебели и мягкого инвентаря.

После закупочных процедур подрядчиками стали ООО «Ресурс» и ООО «Техдом». На данный момент в лагере специалисты делают ремонт, срок выполнения работ по контрактам — 31 октября 2023 года.

По информации управления образования и молодежной политики, в загородных оздоровительных лагерях «Смена» и «Сказка» — структурных подразделениях Рязанского городского Дворца детского творчества в летний период 2023 года отдохнули и оздоровились 1212 детей. В «Смене» за четыре смены — 880 детей, в «Сказке» — 332 ребенка.