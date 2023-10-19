Мэрия рассказала о патрулировании рязанских улиц народными дружинами
Активисты народных дружин провели патрулирование рязанских улиц. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Представители добровольных народных дружин Октябрьского района патрулировали места массового пребывания граждан. Также волонтеры проводили профилактические беседы о недопустимости нарушения общественного порядка.
Народные дружинники Октябрьского района Рязани занимались охраной правопорядка на улицах Новоселов (около КДЦ «Октябрь»), Советской Армии (сквере имени Александрова), Зубковой (около ДС «Олимпийский»), на площади Театральной, в ЦПКиО, поселке Строитель.