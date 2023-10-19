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Mash: в Москве мужчина хотел спрыгнуть с 11 этажа из-за нежелания возвращаться на СВО

В Москве 19 октября мужчина с ножом вылез из палаты госпиталя ветеранов войн на Волгоградском проспекте и грозил сброситься с 11 этажа. Об этом пишет Mash.

Известно, что мужчина родом из Иркутска. Он пошел на такой шаг ввиду того, что не хочет возвращаться на СВО.

Отмечалось, что он находился в нестабильном состоянии, у него несколько раз менялось настроение. Очевидцы рассказали, что мужчина винил окружающих в том, что они хотят его убить, но потом успокаивался. Также известно, что он, стоя на карнизе, попросил дать ему поговорить с мамой.

Спустя некоторое время мужчина вернулся в палату и сдался полиции. После этого его повезли в психиатрическую больницу.