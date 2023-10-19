Малков: экспорт — одно из стратегических направлений развития экономики региона

19 октября губернатор Павел Малков и члены делегации региона приняли участие в пленарном заседании Международного экспортного форума «Сделано в России — 2023». Он прошел в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

На главном экспортном форуме страны «Сделано в России» самым широким и компетентным составом участников вырабатываются практические решения, которые позволяют поддержать отечественных экспортеров, способствуют повышению их конкурентоспособности на международном рынке. В этом году особое внимание уделено регионам, развитию их внешнеторговой деятельности, содействию установлению новых деловых контактов российских производителей, готовых выходить на внешние рынки.

Главная тема пленарной сессии форума «Сделано в России» — точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности. Участников дискуссии приветствовал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«Экономическое сотрудничество с дружественными государствами должно способствовать решению внутренних задач. Прежде всего, это достижение национальных целей, которые поставил Президент РФ в сфере роста благосостояния, содействия благоприятной демографической ситуации, обеспечения технологического и финансового суверенитета, повышения связности страны», — сказал председатель правительства.

Мишустин добавил, что, несмотря на все внешние вызовы, Правительство будет вести эту работу и дальше в координации с Банком России, с учетом рекомендаций экспертов, представителей делового сообщества, обратной связи от граждан, и «поступательное развитие экономики продолжится». По словам премьер-министра, конструктивные предложения, подготовленные по итогам форума, будут изучены, наиболее значимые станут основой для нормативных документов.

Павел Малков осмотрел также выставку продукции и предложений участников форума, принял участие в качестве спикера в Губернаторской сессии «Новая сила регионов». Глава региона в комментарии журналистам по итогам участия в главном экспортном форуме страны отметил, что делегация Рязанской области плодотворно поработала на этой площадке.

«Сегодня были обозначены приоритеты дальнейшей работы в этом направлении в целом по стране. Развитие экспорта остается одним из важнейших векторов развития экономики. Отметил для себя стратегические направления, а также новые идеи и конкретные меры поддержки, которые будут реализовываться в регионе и которые могут быть востребованы у рязанского бизнеса. Экспорт для нас — это одно из стратегических направлений развития. Очень активно работаем с экспортноориентированными предприятиями, для них большое количество мер поддержки предусмотрено. За последние годы у нас удвоилось количество компаний, работающих на экспорт. Рязанскую продукцию поставляем сейчас в более чем сто стран мира, будем и дальше наращивать эти объемы. Высоко оценена эффективность работы нашего центра поддержки экспорта. И в целом все, что должно быть реализовано с точки зрения федеральных стандартов, в Рязанской области сделано», — подчеркнул Павел Малков.