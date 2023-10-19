«Известия»: в России будут массово создавать дорожки для электросамокатов

В России будут массово создавать дорожки для электросамокатов. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, такая мера позволит разделить потоки пешеходов, средства индивидуальной мобильности и велосипедов. Минстрой, МВД, Минтранс должны разработать правила к лету 2024 года.

«Важно только, чтобы нормы были гибкими и учитывали особенности разных регионов, отметила она. Дорожки должны быть в тех местах, где для этого есть возможности, а новые крупные микрорайоны можно было бы полноценно проектировать с учетом новой инфраструктуры», — рассказал эксперт.