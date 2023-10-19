Государственный Рязанский приборный завод провел спортивные состязания к 105-летию предприятия

Сборная Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняла участие в спортивных состязаниях, приуроченных к 105-летию предприятия. В борьбе за медали участвовали также команды АО «НИИП им. В.В. Тихомирова» и АО «Рязанский Радиозавод». Соревнования проводились в нескольких дисциплинах: мини-футбол, волейбол и баскетбол 3×3.

Команда ГРПЗ по мини-футболу заняла первое место, в баскетболе 3×3 заводчане взяли серебро, а в волейболе две команды предприятия заняли призовые второе и третье места.

Обращаясь к участникам и зрителям соревнований, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов сказал: «Приятно видеть неравнодушные лица людей, болеющих за свою команду. Это очень важно. Мы все получили массу положительных эмоций. Вот именно в таких неформальных общениях и рождается дружба. Задачи, стоящие перед нашими предприятиями огромные, в настоящее время идет очень напряженная работа. Такие мероприятия сближают наши коллективы, дают нам силы, уверенность в будущем, заряд бодрости».

Мероприятие проводилось в рамках празднования 105 — летия предприятия. Государственный Рязанский приборный завод — крупное промышленное предприятие, выпускающее авионику, а также сварочное оборудование, медицинскую технику, электрозарядные станции.