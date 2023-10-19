Госдума в I чтении приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Госдума в I чтении приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, в четверг, 19 октября, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.

Также документом предусмотрено наказание за публичное распространение ложной информации о таких формированиях и за оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.