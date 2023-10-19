ФСБ задержала россиянина за помощь украинской разведке

Сотрудники ФСБ в Приморье задержали местного жителя, который обвиняется в передаче украинской разведке сведений о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Мужчина установил контакты с представителями спецслужб Украины и предложил им свои услуги. По заданию кураторов он собирал и передал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края», — сказал собеседник.

По его словам, мужчина полностью осознавал возможность использования этих сведений против безопасности России.

Возбуждено уголовное дело.