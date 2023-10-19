Двоих жителей Сараевского района осудили за кражу металла

Двоих жителей Сараевского района осудили за кражу металла. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-секретаря районного суда Татьяну Шишкину.

Жителей Сараевского района за кражу суд приговорил к исправительным работам. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Татьяна Шишкина.

«42-летний мужчина вместе со своей 39-летней приятельницей, совершили кражу алюминиевого щита и чугунных труб у индивидуального предпринимателя», — сообщила она.

Установлено, местные жители сломали рекламный щит и украли его. Затем вновь вернулись в хозяйственную постройку и на садовой тачке вывезли 34 чугунных трубы.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде исправительных работ.