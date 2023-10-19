Chery планирует продавать в России автомобили под новой маркой

Chery планирует продавать в России автомобили под новой маркой. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, китайская Chery собирается вывести на российский рынок новый автомобильный бренд Cougar.

Отмечается, что первой моделью Cougar станет кроссовер. В Chery информацию о создании нового бренда и планах его запуска на российском рынке подтвердили, но сроки и примерный модельный ряд не назвали.

Также в России появятся электромобили Exlantix и iCAR.