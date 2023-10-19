Бастрыкин предложил отправлять мигрантов на СВО или лишать российского гражданства

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются принимать участие в СВО. Об этом он высказался на военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений — основа безопасности страны на современном этапе», пишет ТАСС .

«Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал Бастрыкин.

Также глава СК рассказал о предложении ведомства об организации на пунктах пропуска через границу обязательной дактилоскопической регистрации всех иностранце при въезде и выезде.

Кроме этого, Бастрыкин положительно отозвался о создании цифрового профиля иностранного гражданина и целесообразности введения процедуры обязательного получения российской сим-карты при въезде в Россию, которую потом необходимо будет использовать при формировании личного кабинета мигранта на Госуслугах.