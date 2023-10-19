Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
Птн, 20
Сбт, 21
ЦБ USD 97.31 -0.06 20/10
ЦБ EUR 102.63 -0.28 20/10
Нал. USD 97.05 / 97.8 19/10 13:05
Нал. EUR 102.35 / 97.95 19/10 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
4 985
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
11 358
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
9 428
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
13 336
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Бастрыкин предложил отправлять мигрантов на СВО или лишать российского гражданства

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются принимать участие в СВО. Об этом он высказался на военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений — основа безопасности страны на современном этапе», пишет ТАСС.

«Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал Бастрыкин.

Также глава СК рассказал о предложении ведомства об организации на пунктах пропуска через границу обязательной дактилоскопической регистрации всех иностранце при въезде и выезде.

Кроме этого, Бастрыкин положительно отозвался о создании цифрового профиля иностранного гражданина и целесообразности введения процедуры обязательного получения российской сим-карты при въезде в Россию, которую потом необходимо будет использовать при формировании личного кабинета мигранта на Госуслугах.