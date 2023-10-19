А что в кино? «Дух байкала», «Страсти по Матвею» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Комедийная мелодрама от режиссера Сергея Ильина «Страсти по Матвею». Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед. После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Но смогут ли они это по-настоящему осознать?
Комедия от режиссера Айсурат Шамановой «На Рубле без рубля». Жена бизнесмена Анна решает устроить благотворительный проект и поселить в особняке на Рублево-Успенском шоссе четырех женщин: деревенскую простушку, инстадиву, бывшую зэчку и веган-эко-феминистку. После известия, что муж с ней разводится, Анне и ее подопечным предстоит совместно искать способы не просто выжить, но и найти финансирование на свой проект. Ведь они стремятся не только наладить свою жизнь, но и помочь другим «проблемным» женщинам.
Драма от режиссера Михаила Расходникова «Дух Байкала». В надежде отвлечь мальчика от утраты матери, отец везет его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.
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