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47-летний житель Рязанской области незаконно вырубил 15 кубометров леса

В Рязанской области полицейские задержали мужчину, который незаконно вырубал лес. Об этом рассказали в региональном МВД.

Правоохранители получили информацию о том, что в Шацком районе незаконно вырубают деревья. Сотрудники приехали на место и организовали пункт скрытого наблюдения, чтобы поймать преступников с поличным.

Вскоре на место явились два человека на «Ниве» и тракторе. Когда они стали загружать деревья в кузов, полицейские их задержали. Также правоохранители изъяли транспорт, две бензопилы и бревна девяти спиленных дубов.

Всего было вырублено около 15 кубометров леса. Ущерб лесному фонду превысил шесть миллионов рублей.

По предварительной информации, организатором незаконной вырубки деревьев стал 47-летний предприниматель, проживающий в Шацком районе. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка леса в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.