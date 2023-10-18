Жителю Касимовского района, избившему знакомого, вынесли приговор
Жителю Касимовского района, избившему знакомого, вынесли приговор. Об этом сообщило региональное управление следкома.
Инцидент произошел 5 апреля 2023 года в деревне Клетино.
Пьяный обвиняемый поссорился с потерпевшим и избил его. От полученных травм мужчина умер на месте.
58-летний обвиняемый признал вину и в подробностях рассказал об обстоятельствах трагедии.
Мужчину приговорили к восьми годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.