Жителю Касимовского района, избившему знакомого, вынесли приговор

Жителю Касимовского района, избившему знакомого, вынесли приговор. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Инцидент произошел 5 апреля 2023 года в деревне Клетино.

Пьяный обвиняемый поссорился с потерпевшим и избил его. От полученных травм мужчина умер на месте.

58-летний обвиняемый признал вину и в подробностях рассказал об обстоятельствах трагедии.

Мужчину приговорили к восьми годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.