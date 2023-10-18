В Санкт-Петербурге рабочие при замене труб нашли человеческие останки

Рабочие нашли череп и ребра при демонтаже старых водопроводных труб в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Человеческие останки были найдены во время ремонта на улице Большой Зелениной. Информацию о находке рабочие сразу же передали правоохранителям.

«Кости направили в морг для установления причины смерти», — сообщил источник.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.