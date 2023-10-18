В Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после того, как выпил пива

Житель Санкт-Петербурга впал в кому после того, как выпил пива. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на 78.ru.

К медикам за помощью обратилась жена пострадавшего, которая обнаружила супруга лежащим на кухонном столе без сознания. По словам женщины, ей удалось узнать у мужа, что накануне он «выпил пива».

Пациент с острым отравлением был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии комы. В настоящее время он находится в реанимации.

Употребление каких именно сортов пива привело к серьезным последствиям — выясняется.