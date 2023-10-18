В Рязанской области в заброшенном доме нашли труп мужчины

В Сараях в заброшенном доме нашли труп мужчины. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

По словам главы Кораблинского следственного отдела Игоря Заворуева, труп нашли в субботу, 14 октября. Его увидели дети, которые заглянули в заброшенный дом на улице Есенина.

«Для установления причины смерти, а также личности погибшего в настоящее время назначена судебно-медицинская и генетическая экспертиза, которая установит не только дату смерти мужчины, но и то какой она была — естественной или насильственной, а также личность погибшего», — уточнил Заворуев.