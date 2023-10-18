В Рязанской области в 2023 году выявили один случай активного туберкулеза среди детей

В администрации Рязани 18 октября прошло заседание городской межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Об этом сообщается на сайте мэрии.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Рязани и области наметилась тенденция снижения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом среди всех возрастов. Отмечается, что более 24% жителей региона сделали прививку против гриппа.

Кроме этого, за девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в Рязани снизился показатель заболеваемости туберкулезом на 11,4% (в статистику включены случаи заболеваемости среди детей). В 2022 и 2023 годах среди детей выявлено по одному случаю активного туберкулеза, а среди подростков — не регистрировался.