В Рязанской области установят максимальную плату за парковку

В Рязанской области установят максимальную плату за использование платных парковок. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте регионального правительства.

Как указали в документе, максимальная плата за использование платных парковок на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения составит 52,51 рубля за час.

«Рекомендуется предусмотреть гибкую тарифную политику, обеспечивающую наибольший социально-экономический эффект для транспортной системы и общества в целом с учетом региональных и местных особенностей», — говорится в пояснительной записке.

Также в документе отметили, что приоритетной целью введения платы за парковки является не прибыль владельцев, а обеспечение безопасности на дорогах и повышение доступности подъездов к объектам капитального строительства.