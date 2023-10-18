В Рязанской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Косоуров

В Скопинском районе ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Косоуров. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава районной администрации Александр Боков, сообщает ИД «Пресса».

"На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Косоуров. Воевал на Первом и Втором Украинских фронтах, был ранен, контужен, но дошел до Берлина. Михаил Иванович прожил долгую жизнь и оставил о себе светлую память. Скорбим." - отметил Боков.