В Рязанской области продемонстрировали возможности проекта «Кадры для инвесторов»

В Рязанской области продемонстрировали возможности проекта «Кадры для инвесторов». Информация появилась на сайте облправительства.

Презентация состоялась в региональном Центре опережающей профподготовки. В нем участвовали руководители «Центров содействия трудоустройству выпускников» рязанских колледжей и техникумов.

Межведомственный проект «Кадры для инвесторов» реализует Корпорация развития Рязанской области. Он направлен на подбор и подготовку квалифицированных специалистов для инвестиционных предприятий региона.

Отмечено, что за год работы программы «Кадры для инвесторов» количество инвесткомпаний, проявивших к ней интерес, выросло в три раза — с пяти до пятнадцати. Более ста студентов прошли учебную и производственную практику на предприятиях, реализующих инвестпроекты в Рязанской области. Одно из них — ООО «СтальСтройТехнологии» — оборудовали для студентов Рязанского колледжа электроники учебный класс по направлению «Сварочное дело». Серию профориентационных встреч с учащимися учреждений проводят представители инвесткомпании «Русская аграрная группа». Студентов информируют о перспективах трудоустройства, программах поддержки молодых специалистов в сфере АПК: единовременных выплатах, ежемесячных пособиях, а также компенсации затрат на покупку жилья.

Профориентационную работу проводят не только с учащимися учреждений среднего профобразования, но и со школьниками. В начале сентября порядка 350 старшеклассников Рыбновского района посетили производственные площадки завода высокопрочного крепежа «Бервел», расположенного на территории муниципалитета.

В рамках презентации проекта «Кадры для инвесторов» представили специальный раздел, посвященный ему. Он создан на инвестиционном портале Рязанской области для удобства получения актуальной информации о вакансиях на рязанских инвестпредприятиях и подбора соискателей на основе направлений подготовки в учебных учреждениях региона.

Говоря о значении проекта «Кадры для инвесторов», зампред правительства региона Артем Никитин отметил: «Кадровый вопрос — краеугольный элемент стратегии всех инвесторов, независимо от сферы реализации проекта. Особенно остро востребованы рабочие специальности. Но нам удалось своевременно отстроить механизм для его решения — запустить межведомственный проект „Кадры для инвесторов“. Его курирует Корпорация развития Рязанской области. Системные решения дают положительные результаты, инициатива оказалась востребованной: к проекту обращаются все больше инвесторов и присоединяются все больше образовательных учреждений нашей области».