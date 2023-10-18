В Рязанской области предстоящей зимой не ожидается сильных морозов

В Рязанской области не ожидается сильных морозов предстоящей зимой. Об этом сообщают « Рязанские Ведомости » со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.

Средние значения температур по холодным месяцам будут в пределах нормы или выше. В ноябре средняя температура составит -1,1 градус. Будет дождь, а также снег. В некоторые дни ветер усилится до 20 метров в секунду.

В декабре средняя температура будет -5,4 градуса, в январе -7,4 градуса, в феврале -7,1 градус.

В марте температура будет колебаться около нормы -1,8 градуса.

Также отмечается, что в последние годы в Рязанской области замечена тенденция к потеплению климата и увеличению количества осадков.