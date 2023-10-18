В Рязанской области предстоящей зимой не ожидается сильных морозов
В Рязанской области не ожидается сильных морозов предстоящей зимой. Об этом сообщают «
Средние значения температур по холодным месяцам будут в пределах нормы или выше. В ноябре средняя температура составит -1,1 градус. Будет дождь, а также снег. В некоторые дни ветер усилится до 20 метров в секунду.
В декабре средняя температура будет -5,4 градуса, в январе -7,4 градуса, в феврале -7,1 градус.
В марте температура будет колебаться около нормы -1,8 градуса.
Также отмечается, что в последние годы в Рязанской области замечена тенденция к потеплению климата и увеличению количества осадков.