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В Рязанской области предстоящей зимой не ожидается сильных морозов

В Рязанской области не ожидается сильных морозов предстоящей зимой. Об этом сообщают «Рязанские Ведомости» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.

Средние значения температур по холодным месяцам будут в пределах нормы или выше. В ноябре средняя температура составит -1,1 градус. Будет дождь, а также снег. В некоторые дни ветер усилится до 20 метров в секунду.

В декабре средняя температура будет -5,4 градуса, в январе -7,4 градуса, в феврале -7,1 градус.

В марте температура будет колебаться около нормы -1,8 градуса.

Также отмечается, что в последние годы в Рязанской области замечена тенденция к потеплению климата и увеличению количества осадков.