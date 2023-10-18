В Рязанской области обсудили патриотическое воспитание молодежи

В Спасском районе 18 октября на базе Центра активной молодежи и детей «Лучезарный» прошло выездное заседание Комиссии по патриотическому воспитанию населения Рязанской области. Его провела первый зампред правительства региона Анна Рослякова.

В работе приняли участие представители комитета по делам молодежи Рязанской области, регионального министерства образования, центра военно-патриотического воспитания «Гранит», регионального отделения ОНФ, общественных организаций в сфере патриотического воспитания молодежи.

Участники обсудили вопросы организации работы по патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях региона, а также необходимость создания и продвижения тематических воспитательных программ. Речь также шла об уже реализованных патриотических проектах: памятных акциях, конкурсах, молодежных военных сборах и поисковых экспедициях. Отдельное внимание было уделено вопросам поддержки семей участников СВО.

Анна Рослякова отметила важность обсуждения на регулярной основе вопросов, связанных с работой по патриотическому воспитанию и расширению ее формата.

«Будет правильно, если подобные комиссии по патриотическому воспитанию начнут функционировать в каждом муниципальном образовании Рязанской области. На уровне региона можно генерировать много идей, но реализуется это все на местах», — сказала Анна Рослякова.

Также она ознакомилась с работой центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», который организован на базе Центра активной молодежи и детей «Лучезарный». Участники сборов: рязанские школьники и их инструкторы — курсанты училища ВДВ — продемонстрировали свое мастерство.