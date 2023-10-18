В Рязанской области обсудили готовность объектов энергетики и ЖКХ к зимнему периоду

Первый зампред регионального правительства Анна Рослякова провела заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области.

На заседании обсудили готовность топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период. Рослякова отметила, что в течение отопительного сезона необходимо уделить особое внимание резервам, все необходимое должно быть в достаточном количестве для устранения возможных аварийных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ.

Также были подведены итоги прохождения пожароопасного сезона на территории Рязанской области в текущем году и определены основные задачи на 2024 год. Комментируя результаты работы в рамках завершившегося пожароопасного сезона Анна Рослякова дала несколько дополнительных поручений. В частности, они касаются улучшения межведомственного взаимодействия, эффективности выполнения плановых мероприятий, работы добровольцев и решения отдельных проблемных вопросов, существующих в настоящее время в муниципалитетах.

«Безусловно, уроки прошлого года по ситуации с природными пожарами в регионе учтены. Под руководством Губернатора Павла Малкова были выработаны дополнительные меры, они позволили улучшить и мониторинг пожарной обстановки, и скорость реакции, и качество межведомственного взаимодействия. На некоторых участках лесных зон, где повышенные риски возникновения пожаров, улучшили связь. Но есть над чем работать, предстоит решить еще ряд определенных проблем. Прошу уделить этому первостепенное внимание в дальнейшей работе», — подчеркнула Рослякова.