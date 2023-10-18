В Рязани прошел форум «ИТ.Рязань»

В Рязани 18 октября на базе школы № 76 прошел профориентационный форум «ИТ.Рязань». От имени губернатора Павла Малкова участников приветствовал зампред правительства региона Артем Никитин.

В мероприятии участвовали: министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Андрей Ульянов, министр образования области Ольга Щетинкина, представители АНО «Цифровой регион», ИТ-компаний и профильных образовательных учреждений, более 300 учащихся школ Рязани и муниципальных районов.

Зампред правительства отметил, что форум направлен на то, чтобы помочь будущим абитуриентам начать выстраивать свою профессиональную траекторию в ИТ-сфере. Участие в проекте позволяет подробнее ознакомиться с ИТ-специализацией, учебными заведениями, во многом определиться с местом работы.

«Мир ИТ с огромным количеством направлений сейчас не имеет границ, а сама ИТ-сфера — одна из самых перспективных, востребованных и высокооплачиваемых. Ни одна организация, завод, компания уже не может работать без ИТ-специалиста. К следующему году в стране кадровая потребность в ИТ-специалистах составит до одного миллиона человек. В этом году в Рязанском регионе 4 вуза и 7 колледжей готовят специалистов по 27 ИТ-направлениям, в общей сложности они выпустили более тысячи молодых специалистов. У нас работают 5 крупных организаций дополнительного образования. Там можно получить навыки по 35 направлениям, связанным с ИТ-технологиями. В школах малых городов и сельской местности открыты более 200 центров „Точка роста“. Рязанская область считается одной из самых ИТ-ориентированных регионов. В том числе по количеству специализированных компаний и высокому уровню производимых продуктов. Позавчера в Дубае открылась крупнейшая в мире ИТ-выставка. Свои разработки там представили компании только двух российских городов — Москвы и Рязани», — сказал Артем Никитин.

В рамках форума работала выставка, рассказывающая о ведущих ИТ-компаниях, профильных вузах и учреждениях СПО региона. Школьников проинформировали о программах обучения и возможностях дальнейшего трудоустройства, направлениях деятельности и достижениях предприятий. Выставка завершилась тематическим интеллектуальным квизом, победителем которого стала команда учащихся школ № 64, № 25, № 19 и № 1 города Рязани. На втором месте — ученики школ № 69 и № 44, на третьем — команда учащихся из Шацка, Рыбного и Сапожка.