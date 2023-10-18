В Рязани 19 августа отключат холодную воду на шести улицах

В Рязани 19 августа временно не будет воды на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте городского «Водоканала».

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:

улица Забайкальская, дома № 7 (МБДОУ Детский сад), № 8, № 14, № 24.

С 9:30 до 17:00 без воды останутся жители следующих адресов:

улица Братиславская, дома № 21 корпус 1, № 23, № 25, № 25 корпус 1, № 25 корпус 2;

улица Гоголя, дом № 16а;

улица Островского, дома № 11/17, № 9/18;

улица Полетаева, дома № 10/10, № 11 корпус 1, № 11, № 12, № 13 (ОГБПОУ РПТК), № 13 корпус 1, № 14 (МБОУ Гимназия № 5), № 15, № 16, № 26 корпус 1, № 26 корпус 2;

улица Толстого, дом № 8а.

Техничествую воду будут подвозить с 10:30 к дому № 14 на улице Полетаева.