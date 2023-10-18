В России хотят изменить правила перехода в десятый класс

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал на Всероссийской встрече с родителями школьников, что в скором времени ученикам могут изменить правила перехода в десятый класс и поступления в учреждения среднего профессионального образования. Об этом пишет Life.

Предполагается, что изменения будут касаться количества экзаменов и подходов к переводу ученика или его поступлению в колледж. Это необходимо ввиду того, что действующая модель не отвечает современным требованиям.