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В Подмосковье на территории Главного военного госпиталя обнаружили беспилотник-разведчик

В Подмосковье на территории Главного военного госпиталя имени Бурденко обнаружили беспилотник-разведчик. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, сотрудники ЧОП «Гром» увидели дрон с камерой в прогулочном парке — примерно в 300 метрах от главного здания. Маркировки на нем не было. Кинологи не нашли взрывчатых веществ или ВУ.

Беспилотник изъяли, эвакуация режимного объекта Минобороны не потребовалась. Полиция проводит проверку.