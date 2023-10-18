В Подмосковье на территории Главного военного госпиталя обнаружили беспилотник-разведчик

В Подмосковье на территории Главного военного госпиталя имени Бурденко обнаружили беспилотник-разведчик. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, сотрудники ЧОП «Гром» увидели дрон с камерой в прогулочном парке — примерно в 300 метрах от главного здания. Маркировки на нем не было. Кинологи не нашли взрывчатых веществ или ВУ.

Беспилотник изъяли, эвакуация режимного объекта Минобороны не потребовалась. Полиция проводит проверку.