В Махачкале 16 человек задержали во время попытки провести акцию в поддержку Палестины
Во вторник, 17 октября, на площади Ленина в Махачкале собрались несколько десятков мужчин, которые хотели провести акцию солидарности с жителями Сектора Газа.
По данным telegram-канала «
Местные паблики писали, что некоторым молодым людям призывного возраста в полиции вручали повестки в военкомат.
На акцию призывали выходить не только местные сообщества, но и telegram-каналы из сетки украинского политика Ильи Пономарева (признан в России иноагентом), которые притворяются местными оппозиционными силами (они делают это с начала войны между ХАМАС и Израилем).