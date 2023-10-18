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В Махачкале 16 человек задержали во время попытки провести акцию в поддержку Палестины

Во вторник, 17 октября, на площади Ленина в Махачкале собрались несколько десятков мужчин, которые хотели провести акцию солидарности с жителями Сектора Газа.

По данным telegram-канала «Осторожно, новости!», на место выехали 70 правоохранителей. Отмечается, после этого в отдел полиции доставили 16 человек. Позже всех задержанных отпустили.

Местные паблики писали, что некоторым молодым людям призывного возраста в полиции вручали повестки в военкомат.

На акцию призывали выходить не только местные сообщества, но и telegram-каналы из сетки украинского политика Ильи Пономарева (признан в России иноагентом), которые притворяются местными оппозиционными силами (они делают это с начала войны между ХАМАС и Израилем).