В квартире в Санкт-Петербурге нашли тела беременной девушки и ее сожителя
В квартире в Санкт-Петербурге нашли тела беременной девушки и ее сожителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, дядя 19-летней девушки обратился в полицию, потому что племянница двое суток не выходила на связь.
Полицейские вскрыли квартиру на Московском шоссе и обнаружили тела самой пропавшей и ее 20-летнего сожителя. Девушка находилась на четвертом месяце беременности.
Отмечается, что в квартире нашли вещества, похожие на наркотики.