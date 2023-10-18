В квартире в Санкт-Петербурге нашли тела беременной девушки и ее сожителя

В квартире в Санкт-Петербурге нашли тела беременной девушки и ее сожителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, дядя 19-летней девушки обратился в полицию, потому что племянница двое суток не выходила на связь.

Полицейские вскрыли квартиру на Московском шоссе и обнаружили тела самой пропавшей и ее 20-летнего сожителя. Девушка находилась на четвертом месяце беременности.

Отмечается, что в квартире нашли вещества, похожие на наркотики.