В Крыму системы ПВО перехватили ракеты ВСУ

В Крыму системы ПВО перехватили ракеты ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«18 октября т.г. около 17.40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — заявили в ведомстве.

Российские средства ПВО перехватили две украинские ракеты в воздухе. Их фрагменты упали в безлюдной местной с последующей детонацией на земле.

Жертв нет.