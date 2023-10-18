В Хабаровском крае при пожаре погиб четырехлетний ребенок

В Хабаровском крае произошел пожар в деревянном доме. Погиб четырехлетний ребенок. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона.

По данным ведомства, возгорание случилось на улице Николаева в поселке Заветы Ильича, предварительно, из-за неосторожного обращения с открытым огнем. В этот момент малыш находился в доме без взрослых.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.