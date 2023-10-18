В ДТП в Рязанской области погибли два человека

В ДТП в Рязанской области погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась 17 октября, примерно в 7:25, в Михайловском районе, на 581 километре автодороги «Золотое кольцо». По предварительной информации, 53-летний житель Тульской области на автомобиле Nissan Tiida столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 61-летнего жителя Захаровского района.

В результате ДТП водитель и 52-летняя пассажирка автомобиля Nissan от полученных травм скончались. 13-летняя пассажирка иномарки получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются