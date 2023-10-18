Шойгу: Россия укрепляет западные рубежи из-за поставки на Украину F-16

Россия укрепляет западные рубежи из-за поставки на Украину F-16. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он заявил, что вопрос передачи украинской армии истребителей F-16 перешел в практическую плоскость. По его словам, поступление самолетов на Украину ожидается уже в будущем году.

«В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи», — сказал Шойгу.

Ранее в США рассказали, Украина начнет применять F-16 не раньше весны.