Рязанские полицейские задержали мужчину, работавшего на мошеннический колл-центр

Рязанские полицейские задержали мужчину, работавшего на мошеннический колл-центр. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию с заявлением о хищении денег обратилась 76-летняя жительница Турлатова. Выяснилось, что пенсионерка попалась на уловку аферистов, применивших схему «родственник в беде». Ей позвонила женщина и сказала, что внучка стала виновницей ДТП с пострадавшими. Для оплаты лечения и ухода от ответственности нужны были деньги. Пенсионерка согласилась передать 100 тысяч рублей. За деньгами к дому приехал неизвестный, которому заявительница и отдала сумму.

Со слов женщины полицейские составили субъективный портрет этого человека. Во время оперативно-розыскных мероприятий его задержали. Им оказался 44-летний безработный рязанец.

Он раскаялся в содеянном. Мужчина пояснил, что устроился курьером в зарубежный мошеннический колл-центр. По указанию куратора он выехал в Турлатово к пенсионерке за деньгами. При этом рязанец обманул нанимателей: не перевел им деньги, а потратил на личные нужды.

На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве.