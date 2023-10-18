Рязанцы отказались платить за благоустройство двора на улице Советской Армии

Жители дома № 17 на улице Советской Армии отказались платить за благоустройство двора. Об этом в среду, 18 октября, сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Весной 2023 года началось строительство площадки. Жители утверждают, что на собрание, где обсуждался этот вопрос, они не ходили и никаких документов не подписывали. Однако теперь они должны платить за благоустройство от трех тысяч рублей с квартиры.

«Я на собрании не была. За подписями ко мне никто не приходил. Мне эта площадка не нужна. Я еле хожу. Я из дома выхожу в магазин и в поликлинику. И почему с меня должны взять эти три тысячи. Также и со всех. Мы все против: пенсионеры, инвалиды. Кто подписывался, пусть тот и платит. У них — дети, у нас нет», — рассказала жительница дома.

В управляющей компании утверждают, что за строительство площадки проголосовали 60 процентов собственников.

Отмечается, что на собрании присутствовали не более 10 человек. Там собственники и приняли решение об участии в программе «Комфортная городская среда». Для установки площадки требовался кворум, поэтому жильцы самостоятельно собирали подписи по квартирам.

«В итоге был набран кворум. Они принесли в управляющую компанию документы и попросили их перенаправить в ГЖИ. Мы в течение трех дней все это сделали и перенаправили в ГЖИ. И начали строить площадку. Был выбран подрядчик администрацией. До сих пор идут работы», — сказала начальник отдела по работе с населением Ульяна Андронатий.

Как рассказали в сюжете, в доме — 72 квартиры. Минимум 29 собственников не участвовали в голосовании.

Также корреспондент утверждает, что площадка строится по программе местных инициатив. Часть работ оплатила администрация, а жильцам оставалось собрать 20 процентов от стоимости работ. Причем сумма у всех разная, она зависит от площади квартиры. За один квадратный метр надо заплатить 30 рублей 12 копеек. Уточняется, что платеж разбили на два месяца.

В сюжете добавили, что управляющая компания не предоставила документы редакции телеканала. По их словам, договоры жильцов с подписями находятся на сайте жилищной инспекции, куда доступ есть только у собственников.

Отмечается, что детская площадка до конца не сделана. Первоначальные сроки сдачи — 31 августа, но подрядчик не успел. Сейчас ему выставлена претензия. Подрядчик обязан выплатить неустойку.