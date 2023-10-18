Роспотребнадзор не поддержал идею онлайн-продажи алкоголя

Роспотребнадзор не поддержал легализацию продажи алкоголя в онлайне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Олега Прусакова.

«Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая — мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией», — сказал он во время заседания межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме.

Ранее легализацию торговли алкоголем в интернете не одобрил Минздрав, тогда как Минфин поддержал.