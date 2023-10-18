Рослякова поприветствовала участников волонтерского слета от имени Малкова

Зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова поприветствовала от имени Павла Малкова участников слета добровольцев для студенческой молодежи «Добро объединяет». Об этом сообщил сайт облправительства.

Слет начал работу на базе оздоровительного комплекса «Звездный» в среду, 18 октября. В нем участвуют активисты студенческих волонтерских отрядов из 24 учреждений среднего профессионального образования и шести вузов региона.

Рослякова отметила, что в Рязанской области уделяется большое внимание развитию и формированию культуры добровольчества: реализуется большое количество волонтерских проектов. «Убеждена, что добровольческая деятельность делает всех нас сильнее, сплоченнее. Человек, который хотя бы раз помог тем, кто нуждается, испытывает такие невероятные ощущения, что остановиться попросту невозможно. Поэтому желаю вам продолжать совершать добрые дела, испытывая все те светлые эмоции».

В ходе встречи с участниками слета чиновница ответила на их вопросы, в том числе касающиеся поддержки бойцов СВО и членов их семей, которую оказывает регион. Речь также шла о развитии патриотического воспитания, укреплении и гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде.

Слет добровольцев Рязанской области для студенческой молодежи продлится до 20 октября. Молодые люди поучаствуют в игре «Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи 2024» (ВФМ), в рамках которой узнают о задачах добровольцев на ВФМ; состоятся встречи с представителями волонтерских организаций Рязанской области и презентация проектов акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.