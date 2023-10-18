Рогов: на запорожской линии фронта за сутки отбили семь атак ВСУ
На запорожской линии фронта за сутки отбили семь атак ВСУ. Об этом сообщило
«Три атаки отбито в сторону Вербового и Новопрокоповки и одна — Копаней. Общее количество потерь противника исчисляется десятками, уничтожено не менее трёх единиц техники, включая танк. Еще три атаки было отбито в районе Старомайорского на времевском направлении», — заявил Рогов.
Помимо этого, по его словам, северо-западнее Приютного на времевском направлении обнаружили и ликвидировали украинскую ДРГ.