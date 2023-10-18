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Рогов: на запорожской линии фронта за сутки отбили семь атак ВСУ

На запорожской линии фронта за сутки отбили семь атак ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Три атаки отбито в сторону Вербового и Новопрокоповки и одна — Копаней. Общее количество потерь противника исчисляется десятками, уничтожено не менее трёх единиц техники, включая танк. Еще три атаки было отбито в районе Старомайорского на времевском направлении», — заявил Рогов.

Помимо этого, по его словам, северо-западнее Приютного на времевском направлении обнаружили и ликвидировали украинскую ДРГ.