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«Пятерочка» подключила рязанские магазины к проекту фудшеринга

Торговая сеть «Пятерочка» подключила рязанские магазины к проекту фудшеринга. Об этом сообщили в пресс-службе X5 Group.

На данный момент к проекту подключили 40 магазинов Москвы, Челябинска, Рязани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Томска. Продуктовую помощь получили более 49 тысяч человек.

В июле 2022 года X5 Group совместно с АНО «Фудшеринг» и «Банком еды «Русь» запустила проект по безвозмездной передаче нуждающимся людям продуктов с истекающим через пару дней сроком годности, но пригодных к употреблению. На первом этапе к проекту были подключены несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске.