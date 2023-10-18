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Назначены заместители начальника главного управления МЧС по Рязанской области

Назначены заместители начальника главного управления МЧС по Рязанской области. Об этом сообщается в официальной группе ведомства «ВКонтакте».

Приказом МЧС России от 30.08.2023 № 79-ВК полковник Евгений Сауткин стал заместителем начальника по гражданской обороне и защите населения.

Он родился в городе Сасово Рязанской области. В 2003 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России. С 2003 по 2012 годы проходил службу в 1042 Спасательном центре МЧС в Хабаровске, с 2012 по 2016 — в Дальневосточном региональном центре. С 2018 по 2023 годы служил в ГУ МЧС России по Смоленской области. Имеет ведомственные награды, женат, воспитывает четверых детей.

На должность и.о. заместителя начальника по антикризисному управлению назначили полковника внутренней службы Николая Петренко.

Он родился в Ростове-на-Дону. В 2005 году окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, в 2017 — Академию Государственной противопожарной службы МЧС. С 2009 по 2023 годы служил в ГУ МЧС по Ростовской области.

Офицеры прибыли в Главное управление и приступили к исполнению обязанностей.