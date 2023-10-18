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На трассе в Ленобласти нашли руку человека

На трассе в Ленобласти нашли руку человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел утром 18 октября на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Фрагмент тела обнаружили на мосту над рекой Перовка.

Отмечается, что на месте нашли следы свежей крови, однако следов ДТП нет, отбойники также не повреждены.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. По одной из версий, после удара фуры тело сбитого человека оказалось в реке, однако рассматриваются и другие.