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Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли до 580 боевиков

За сутки ВСУ потеряли более 580 боевиков убитыми и ранеными по всем направлениям фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Российские войска отразили 16 украинских атак, выведены из строя девять бронемашин, четыре танка, американский бронетранспортёр M113, безэкипажный катер.

На аэродроме «Лозовое» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения.

Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, бомбу JDAM и уничтожили 51 беспилотник ВСУ.