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Марочко: ВСУ отступили с передовых позиций на купянском направлении

Украинские силы отступили с передовых позиций на купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР Андрея Марочко.

«Интенсивная работа наших истребителей-бомбардировщиков, тяжелых огнеметных систем и артиллерии, а также взятие под огневой контроль путей сообщения боевиков для подвоза боеприпасов и личного состава, вынудило украинское командование отказаться от ряда передовых позиций», — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Эксперт отметил, что ВСУ многократно пытались отбить передовые позиции на данном участке, но после провала контратак украинские силы сделали упор на удержание имеющихся ключевых позиций.