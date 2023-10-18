«Мармакс» провел урбан-тур для девелопера из Пензы

Девелоперская компания «Мармакс» провела урбан-тур для строительной группы «Рисан» из Пензы.

22 специалиста компании «Рисан» осмотрели и оценили три проекта — жилые комплексы «Голландия», «Достояние» и «Наследие современности».

Особое внимание уделили проекту «Голландия». В этом комплексе создан парк площадью более одного гектара с ландшафтным дизайном и многоуровневым освещением, а также внедрена концепция «Четыре сезона». На проекте «Наследие современности» гости увидели панорамное остекление, сквозные входные группы, коворкинг, игровую комнату и террасу с озеленением на крыше и видом на исторический центр.

«Нашу компанию представлял не только генеральный директор Юрий Юров, но и продакт-менеджер, менеджер по продукту и директор по маркетингу. Это позволило нам полноценно погрузить коллег в наш продукт, продемонстрировав его с разных сторон. В рамках урбан-тура получилось показать, как грамотно разработанные фасадные решения меняют город, сколько жизненных сценариев можно интегрировать в каждый из проектов, а также как помогает в строительстве внедрение современных технологий. Более того, мы поделились практикой благоустройства городских территорий для жителей с точки зрения архитектуры, высоких стандартов проектирования и наполнения инфраструктурой. Это важнейшие факторы, напрямую влияющие на формирование качественной городской среды», — подчеркнули в девелоперской компании «Мармакс».

"В проектах застройщика ярко прослеживаются все современные тренды, гармоничное сочетание комфорта и функциональность решений. Использование качественных дорогостоящих материалов олицетворяет стремление команды быть в числе лидеров строительной отрасли, а ландшафтный дизайн и подход к озеленению территории вызывает особый восторг. Очень важно, что команда «Мармакс», как и строительная группа «Рисан», не забывает о жителях и после выдачи ключей. В проектах предусмотрен фитнес-зал, коворкинг, детские и игровые комнаты, за функционированием которых следит собственная управляющая компания", — прокомментировал генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

Для компании «Мармакс» это уже не первый урбан-тур. За последние полтора года к девелоперу приезжали более 20 делегаций — представителей застройщиков со всей страны. Подобная практика давно стала важной частью деятельности компании: это позволяет игроку рынка делиться уникальными решениями и опциями комфорта с коллегами, транслируя их на разные города России. Для изучения лучших кейсов девелоперского сообщества компания также участвует в отраслевых мероприятиях, включая Форум недвижимости «Движение», конференцию Mallpick и многое другое.