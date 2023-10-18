Кулеба: встреча по Украине состоится в конце октября, но не в Стамбуле

Встреча по Украине состоится в конце октября, но не в Стамбуле. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его цитирует РИА Новости.

В интервью итальянской газете la Repubblica он отметил, что мероприятие собираются проводить не в Стамбуле. По словам министра, пока неизвестно, где пройдет соответствующая встреча.

«Встреча подтверждена, она состоится в конце октября. Однако место будет другим, и его необходимо определить», — сказал украинский политик.

Ранее сообщалось, что встреча по мирному урегулированию конфликта на Украине пройдет в последней декаде октября в Турции.