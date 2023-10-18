Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Госдума приняла закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Законопроект приняли во втором и третьем чтениях во время пленарного заседания в среду, 18 октября.

Так, документ отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». Указанная статья содержит положение о ратификации договора, который от имени Российской Федерации был подписан в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Название закона также изменено на «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Проект внесли на рассмотрение Госдумы 13 октября, его соавторами выступил практически весь депутатский корпус.