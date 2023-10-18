Глава Госдумы назвал ошибкой законопроект о праве осужденных за тяжкие преступления работать учителями

Глава Госдумы назвал ошибкой законопроект о праве осужденных за тяжкие преступления работать учителями. Об этом пишет RT.

Вячеслав Володин отметил, что так же думает подавляющее большинство родителей.

«Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной думы. Иначе ее придется отклонить», — заявил политик.

Ранее в Госдуме предложили разрешить осужденным за особо тяжкие преступления работать учителем.