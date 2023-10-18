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ГК «Зеленый сад» обучает осужденных общественно значимой работе

ГК «Зеленый сад» обучает осужденных общественно значимой работе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках взаимодействия с УФСИН России по Рязанской области компания начала помогать организовать обучение по востребованным специальностям для осужденных.

Компания передала в ИК-2 специальное оборудование и материалы для обучения осужденных профессиям арматурщика, бетонщика, монтажника стальных и железобетонных конструкций.

Отмечается, что благодаря этому в колонии эффективно работает программа апробации: еще во время отбывания наказания люди получают специальность, отрабатывают навыки на практике и после освобождения остаются востребованы на рынке труда.

Также «Зеленый сад» финансирует обучение работе на спецтехнике: осужденные к принудительным работам изучают теорию, сдают экзамены, получают практические навыки вождения. Так, осужденные, трудоустроенные в «Дирекции благоустройства города», смогут работать на уборочной технике, а это одна из наиболее важных и востребованных вакансий в организации на сегодняшний день. Таким образом, решается проблема дефицита кадров в «Дирекции благоустройства города» и других социально значимых сферах.

Напомним, что застройщик активно сотрудничает с УФСИН России по Рязанской области. В 2022 году компания построила исправительный центр в Шумаши, который стал образцовым. Осужденные, проживающие в исправцентре, трудятся на строительных объектах компании и получает достойную заработную плату. После окончания срока наказания многие остаются работать у застройщика, что дает хороший старт и мотивацию для законопослушной жизни.